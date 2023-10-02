2.5 aylık aranın ardından 28. Dönem 2. Yasama yılı resmen başladı. TBMM’nin açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın salona girerken 2 siyasi parti liderinin ayağa kalkmaması tartışmaları beraberinde getirdi. Ünlü gazeteci Zafer Şahin, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve SP Lideri Temel Karamollaoğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

TBMM’nin açılış gününde 2 siyasi liderinin ayağa kalkmadığını gösteren fotoğraf ve videolar Türkiye’de konuşulmaya devam ediyor. Bu tartışmalara katılan gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğu ve SP Lideri Temel Karamolluğu’nu böyle bir siyaset tarzını halkın onaylamadığını ancak buna rağmen bunu anlayamadıklarını söyledi.

Şahin Yaptığı açıklamasında, “Ülkede sabah bir terör saldırısı olmuş…Parlamentonun açılış günü. Devletin başı milletin Meclisine geliyor … Ve böyle bir günde ülkeye, dünyaya verdiğimiz resim.. Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmayan iki siyasetçi. Yaş ortalamaları 77,5+ Topluma, gençlere böyle örnek olunmaz. Siyaset böyle bir şey değil. Mesele de Erdoğan -Kılıçdaroğlu meselesi değil. Sorumlu siyaset devletin başına saygı gösterir. Kaldı ki, yıllardır bu tavrınızı sürdürüyorsunuz. Ne geçti elinize? Milletin böyle bir siyaset yapma tarzını onaylamadığını ne zaman anlayacaksınız?” dedi.

Bu paylaşım sosyal medyada viral oldu.

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