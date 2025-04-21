TGRT Haber'de konuşan Şamil Tayyar, Erdoğan ve Bahçeli'nin yakın zamanda görüşeceğini belirtirken, Nagehan Alçı ise Türköne ile yaptığı görüşmeyi açıkladı.

Öcalan çıkışı ile Terörsüz Türkiye'nin işaret fişeğini yakan MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yazar Mümtaz'er Türköne'nin süreç sonucunda MHP lideri Bahçeli'nin Türkiye'yi erken seçime götürebileceği yönündeki sözleri TGRT Haber canlı yayınında masaya yatırıldı.

Programa katılan, gazeteci Şamil Tayyar ve Nagehan Alçı, konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tayyar, Erdoğan ve Bahçeli'nin yakında tekrar görüşebileceğini belirtirken, Negahan Alçı ise iddianın sahibi Mümtaz'er Türköne ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞEBİLİR

AK Parti eski Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, "Erken seçim iktidar açısından çok tehlikeli bir cümle. İktidarın ortaklarından birisi Türkiye'yi erken seçime götürmesi demek, bürokrasinin yargının durması, yatırımcıların planlarını buna göre yapması demektir. Sistem, çarkın işleyişi tıkanır. Türköne, bu kadar önemli bir problemi MHP adına kamuoyuna taşıyormuş gibi izlenim bıraktı. Çünkü sözlerinde '-yapacak', '-edecek' gibi tamamen hüküm sözleri yer aldı. Bugün MHP'den tavrını gösterecek bir açıklama yapılmasını bekledik. Şuana kadar resmi hiçbir açıklama gelmedi. Sadece Sinan Burhan, İsmail Özdemir'i arıyor. Özdemir, "Türköne'nin sözleri şahsi düşüncesidir. Devlet Bey'in erken seçim düşüncesi bellidir." diyor.

MHP'den yapılan paylaşımla bir mesaj verildi. Bugün yaptığım temaslardan bir şeylerin yolunda gitmediğini öğrendim. Muhtemelen Erdoğan ve Bahçeli, bu tarz görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak için yakın zamanda bir araya gelecek gibi gözüküyor. Bununla ilgili bir randevu planlaması yapıldığını öğrendim. AK Parti ve MHP arasında ne kadar mevzu varsa bütün bunlar çok yönlü değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nagehan Alçı ise Türköne ile yaptığı görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

"Türköne bu sözleri bir bilgiye mi dayanıyor yoksa kendi analizlerini mi paylaşıyor diye kendisini aradım. İsmail Özdemir ile de görüştüm. Türköne, "Ben dikkatle takip ediyorum. Detayları, yorumları, kendi penceremden analiz ediyorum. Bahçeli ve MHP ile hiçbir temasım, irtibatım, organik bağım yok.

Ben entelektüel, akademisyen olarak, Terörsüz Türkiye sürecinin, bütün ayakları bir araya gelir adımlar atılırsa, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından sürdürülebilir olmadığını görüyorum. Erdoğan bu işe bir yerde dur diyecektir. O yüzden bu analizde bulunuyorum. MHP'den herhangi bir itiraz da olmadığı için ben de analizlerime devam ediyorum." diyor.

İsmail Özdemir’i de aradım. Özdemir ‘Cumhur İttifakı’nda tam bir kenetlenme var’ dedi.