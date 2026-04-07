Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı müdahalesiyle boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetliyoruz.

Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, bugünkü gibi alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye’nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz. Savunma sanayiinde önümüzdeki dönemin ama hedefi; yüksek teknolojili ürünleri daha hızlı, efektif ve yüksek adetlerde üretmektir. Biz, kuralların ve süreçlerin yeniden şekillendiği bu yeni nizamın kurucu aktörlerinden biriyiz.

Bugün savunma sanayii alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Savunma sanayiinde önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan gurur verici seviyelere asla kolay gelmedik. Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik, hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık ama boyun eğmedik.