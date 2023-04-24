Bursa Gemlik'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımlarıyla gerçekleşen SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni’ne İnegöllü vatandaşlarda yoğun bir katılımla desteğini gösterdi.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş : “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basmak için Gemliğe giden ve Cumhurbaşkanımızı coşkulu bir şekilde karşılayan tüm İnegöllü hemşehrilerimize ve her bir teşkilat mensubumuza teşekkür ederim.” dedi.

Yapılan temel atma töreniyle ilgilide konuşan Durmuş:”Türkiye; eski Türkiye değil. Kendi üreten her alanda yerli ve milli olmaya emin adımlarla koşan yepyeni bir Türkiye.

” açıklamasında bulundu.