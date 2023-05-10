Tekirdağ Ergene Velimeşe Anadolu Lisesi öğrencilerinin, Türkiye-Litvanya ortaklığında hayata geçirdiği Living With Values (Değerlerle Yaşıyorum) isimli e-Twinning projesi çerçevesinde çalışmaları ve ziyaretleri sürüyor.

Velimeşe Anadolu Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Müberra Uzar, kuruculuğunu yaptığı Türkiye- Litvanya ortaklığındaki Living With Values (Değerlerle Yaşıyorum) isimli e-Twinning projesi çerçevesinde öğrencileriyle birlikte değerleri gençlere aktarmak için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Velimeşe Anadolu Lisesi öğrencileri bu çerçevede ikinci el pazarı etkinliği düzenledi. Etkinlik ile öğrencilerin yardımlaşma, iş birliği gibi değerlerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri amaçlanıyor.

Ergeneli öğrenciler, e-Twinnig projesi dahilinde ayrıca yaşlı ziyareti etkinliği de yaptı. Ziyaretlerde, gençlerin yaşlılarla bağ kurmaları ve onlarla empati kurabilmeleri ve hayat tecrübelerinin önemini fark etmeleri amaçlanıyor.