Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Demirel Güler, menopozun kadınlarda adet dönemlerinin sona erdiği nokta olduğunu belirterek, doğal menopozun genellikle 51 yaş civarında gerçekleştiğini ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - Erken menopoz, birçok kadının yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor.

Erken menopozun ilk belirtileri arasında düzensiz adet döngüleri, sıcak basması, gece terlemeleri, vajinal kuruluk ve duygusal değişiklikler yer alıyor. Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Demirel Güler, adet dönemleri arasında lekelenme veya vajinal kanamadaki değişikliklerin önemli olduğuna dikkat çekerek, bu tür semptomlarla karşılaşıldığında bir sağlık uzmanına başvurulmasının önemini belirtti.

SİGARAYI BIRAKARAK RİSKİ AZALTIN

Uzmanlar, erken menopozun çoğu nedeninin kontrol edilemez olduğunu ancak yaşam tarzı faktörlerinin de önemli rol oynadığını belirtiyor. Dr. Güler, sigaranın erken menopoz riskini artırdığını vurgulayarak, sigarayı bırakmanın bu riski azaltabileceğini söyledi. Ayrıca, kadınların yaşadıkları diğer sağlık sorunları, ameliyatlar veya kanser tedavisi gibi faktörlerin de menopoz riskini artırabileceğini belirtti.

HORMON REPLASMAN TEDAVİSİ İLE SEMPTOMLARI AZALTIN

Dr. Güler, erken menopozun yönetiminde hormon replasman tedavisinin (HRT) önemli bir rol oynadığını ifade etti. "HRT, kaybolan hormonların bir kısmını yerine koyarak menopoz semptomlarını ve yan etkilerini azaltabilir. Ancak, HRT'nin artı ve eksileri mutlaka bir uzman doktorun görüşü alınarak değerlendirilmelidir," dedi.

Erken menopozla başa çıkmanın anahtarının, semptomları yönetmeye odaklanmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek olduğunu vurgulayan Dr. Güler, kadınların bu süreçte kaderlerini kontrol etme gücüne sahip olduklarını belirtti. Egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve düzenli sağlık kontrolleri, bu süreçte atılacak en önemli adımlar arasında yer alıyor.

ERKEN MENOPOZ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Erken menopoz tedavisinin, menopozun normalden daha erken başlamasının nedenine bağlı olarak değişebileceğini belirten Dr. Güler, hormon replasman tedavisinin (HRT) bu süreçte önerilebileceğini ifade etti. "HRT, kaybolan hormonların bir kısmını yerine koyarak menopoz semptomlarını azaltmaya yardımcı olur ve genellikle kadınlara 51 yaşına gelene kadar reçete edilebilir," dedi.