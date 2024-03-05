Liyakatli istihdam modeliyle oluşturulan kadrolarla, İnegöl’de gerekli görülen yapılar için yerinde kentsel dönüşüm başlatılacağını açıklayan Hasan Eroğlu, “25.000 kişiye bir mühendis kadrosu mottosu ile planlamalarımızı yapıyoruz. Yerinde kentsel dönüşümler ile süreci yürüteceğiz.” dedi.

Hasan Eroğlu, kentsel dönüşüm projesinin detaylarını şu şekilde kamuoyuyla paylaştı;

DURUMU SOMUT ŞEKİLDE ANALİZ EDECEĞİZ

“Belediyenin ilk günü mevcut durum tespiti ile işe başlayacağız. Belediyenin bütçesi ve gelir-gider durumu, teknik personelin durumu, mevcut saha personelin durumu ile ilgili tüm verileri ilk yetki ile somut bir şekilde analiz edeceğiz.”

LİYAKATLİ İSTİHDAM VE 25 BİN KİŞİYE BİR MÜHENDİS

“Planladığımız projeleri hayata geçirmek için eksik olan birimler için mühendis ve teknik kadroların arayışına, iş alımlarına başlamamız gerekli. Tüm belediye personeli ile toplantı gerçekleştirerek aynı hedefe doğru yürümemizi sağlayacak proje ve vizyon toplantısı planlıyoruz. Şehrimizin düzgün bir şekilde alt ve üst yapı planlamasını gerçekleştireceğiz devrim niteliği taşıyacak 25.000 kişiye bir mühendis kadrosu mottosu ile planlamalarımızı yapacağız. Bu kadroda; İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Mekanik Mühendisi, Şehir Plancısı, Harita Mühendisi, Peyzaj Mimarı, Jeoloji Mühendisi olacak.”

İNEGÖL’DE ÖRNEK MAHALLELER İNŞA EDECEĞİZ

“Kentsel dönüşüm projesi kapsamında çalışmalarımızı herhangi bir şekilde vatandaşımızı sıkıntıya sokmadan “YERİNDE DÖNÜŞÜM” çalışmamız kapsamında titizlikle gerçekleştireceğiz. Kentsel dönüşüm programımız da otopark ve sosyal alan oluşumunu da zorunlu hale getirecek, uygulamalarımız ile örnek mahalleler inşa edeceğiz.”