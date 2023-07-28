Esenler Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 12 bin vatandaşa aşure ikram edildi.

Esenler Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 4 ayrı noktada 12 bin vatandaşa aşure dağıtıldı. Aşureler Türkiye’nin 81 ilinden getirilen malzemelerle dev kazanlarda pişirildi. Ardından sıraya giren vatandaşlar, kaselere konulan aşurelerden aldı.

İkram edilen aşurelerden alan Ender Şahin “Aşure çok güzel olmuş. Yapanların emeğine sağlık. Belediyemiz bütün etkinliklerde çok güzel faaliyet gösteriyor. Ben Esenlerliyim” dedi.

Eşiyle birlikte aşure programına katılan Cemile Şen, “Belediye başkanımız Tevfik Göksu’dan memnunuz. Bu organizasyon her yıl yapılıyor. Çok memnunuz. Sürekli geliyoruz. Başkanımızı çok seviyoruz. Eşim dışarıda bekliyor. Birlikte yiyeceğiz. Organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür ederiz. Allah kabul etsin” şeklinde konuştu.