İstanbul’un Esenler ilçesinde ailesiyle piknik yapmak için yol kenarına aracını park ettikten sonra bagajdaki malzemeleri almak için aracın arkasına geçen Nuri Duman (43) isimli kişiye başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yaklaşık 50 metre savrulurken, şahıs ise olay yerinde hayatını kaybetti. Duman’ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Esenler Oruçreis Mahallesi Ulaştırma Kavşağı’nda gerçekleşti. Ailesiyle kavşak yanındaki alana piknik yapmak için gelen 43 yaşındaki Nuri Duman, ailesini araçtan indirdikten sonra bagajda bulunan ürünleri indirmek için tekrar yol kenarına gitti. Bagajı açarak malzemeleri almak isteyen şahsa kavşağa hızla giren başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yaklaşık 50 metre sürüklendi. Duman ise olay yerinde iki aracın arasına sıkışarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma yaparken şahsın piknik yapmak üzere olay yerinde bulunan yakınları sinir krizi geçirdi.

Tedbir amaçlı polis ekipleri caddenin bir şeridini trafiğe kapattı. Yapılan incelemelerin ardından Duman’ın cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.