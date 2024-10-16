İstanbul’da Esenyurt Belediyesi, temizlik filosuna 114 yeni araç ekleyerek çalışmalarına hız kazandırdı.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede adeta bir temizlik seferberliği başlattı. ‘Daha temiz bir Esenyurt’ için çalışmaların hızla sürdüğü ilçede, temizlik filosu sil baştan yenileniyor. Bu çerçevede başlatılan çalışmalarda, 114 yeni çöp kamyonu Esenyurtluların hizmetine sunuldu. Temiz bir ilçe için seferberliğin başlatıldığı kentin sloganı ise “Temiz Yurt Esenyurt” olarak belirlendi. Şantiyede kullanılan ekipmanların da yenilendiği ilçede; 61 evsel atık toplama, 10 mekanik süpürge, 8 arazöz kamyon, 10 damperli kamyon ve 10 çift kabin kamyonet gibi çok sayıda araç kente kazandırıldı. Yeni bir şantiye saha inşaatının da tamamlandığı ilçede, Belediye Başkanı Ahmet Özer, vatandaşların sağlıklı ve ferah bir kentte yaşamalarını sağlamak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Çöp kamyonlarından sızan kirli su sorununu kökten çözen belediye, çöp toplama saatlerinde de düzenlemeye gitti. Yenilenen temizlik ekip ve ekipmanlarıyla ilçeye kazandırılan araçlar arasında; 61 evsel atık toplama aracı, 10 mekanik süpürge aracı, 8 arazöz kamyon, 10 damperli kamyon, 10 çift kabin kamyonet, 3 konteyner yıkama aracı, 2 afiş sökme ve halı yıkama aracı, 2 iş makinesi, 11 denetim aracı ve 1 havuz dorse aracı yer alıyor.

Yeni çöp toplama istasyonu hizmette

Ayrıca, Esenyurt Belediyesi’ne ait araç sevk ve idare merkezine kazandırılan yeni çöp aktarma istasyonunda tonlarca atık toplanıyor ve ayrıştırılmak üzere çeşitli atık merkezlerine gönderiliyor. Bu hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e teşekkürlerini iletirken, Başkan Özer ise “Temiz Yurt Esenyurt” mottosuyla çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.