Kestel Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ilçede yaşayan çölyak hastası vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını devam ediyor. Bu kapsamda Kestel Belediyesi, çölyak hastalarının sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini desteklemek amacıyla glütensiz gıda kolisi desteği sağlıyor.

Çölyak hastalığı nedeniyle özel beslenme ihtiyacı bulunan vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen Kestel Belediyesi, glütensiz gıda kolileriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletiyor.

Toplumun her kesimine dokunan hizmetler üretmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Erol, Kestel Belediyesi'nin özellikle sağlık açısından özel beslenme ihtiyacı bulunan vatandaşlara yönelik destek programlarını da önemle sürdürdüğünü ifade etti.

'Kestel'de İkamet Eden Çölyak Hastası Vatandaşlarımıza Yönelik Glütensiz Gıda Kolisi Desteği Sağlıyoruz'

Çölyak hastalarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların ilerleyen süreçte de devam edeceği bildiren Başkan Erol, 'Çölyak hastası hemşerilerimizin yaşamını kolaylaştırmak, sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimlerini desteklemek bizim için çok önemli. Bu anlayışla Kestel'de ikamet eden çölyak hastası vatandaşlarımıza yönelik glütensiz gıda kolisi desteği sağlıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi her kesimin yanında olmaya, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar üretmeye devam ediyoruz' dedi.

Başkan Erol, çölyak hastalarına yönelik bu desteklerin sadece bir yardım faaliyeti değil aynı zamanda toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, Kestel Belediyesi olarak her vatandaşın yaşamını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceklerini ifade etti