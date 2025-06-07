Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı. Belediye ekipleri, bayramın manevi atmosferini paylaşmak amacıyla şehit aileleri, gaziler ve ayrıca hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle şehit aileleri, gazileri ve hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında şehit aileleri ve gazilerin bayramlarını kutlayan ekipler, beraberlerinde getirdikleri bayram çikolatalarını takdim etti. Duygusal anların yaşandığı buluşmalarda, ailelerin vatan için verdikleri fedakarlık bir kez daha minnetle anıldı. Hastanede tedavi gören çocukları da unutmayan ekipler, çeşitli oyuncak ve hediyelerle miniklerin yüzünü güldürdü. Çocuklar ile ekipler arasında zaman zaman duygusal diyaloglar yaşanırken, ziyaretler sayesinde bayram sevinci hastane odalarına da taşındı.

Yetkililer, toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren bu tür ziyaretlerin devam edeceğini bildirdi.