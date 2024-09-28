İstanbul Esenyurt’ta polis ekiplerince birçok noktada genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada aranan şahıslar tespit edilerek gözaltına alınırken 10 araç trafikten men edildi. 23 araca ise toplamda 201 bin TL para cezası uygulandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler, Trafik Denetleme Büro Amirliği, Önleyici Hizmetler Şube Ekipleri ve Bekçi Ekipleri’nce genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Esenyurt’ta 15 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamada şüpheli görülen araç ve şahıslar durdurularak Genel Bilgi Taraması(GBT) kontrolü ve üst araması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 9 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 8 adet yoklama kaçağı tespit edildi. 10 araç trafikten men edilirken 23 Araca toplamda 201 bin TL para cezası uygulandı. Toplam 7 şahsa ise narkotik madde kullanımından işlem yapılırken gün içinde yapılan asayiş uygulamalarında da kasten öldürme suçundan 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.