Olay, Turgutalp Mahallesi Uzay Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre iki kardeş arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Evden yükselen bağrışma ve gürültüleri duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, evde iki kardeş arasında gürültülü bir kavga yaşandığı belirlendi.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmaması üzerine olayla ilgili herhangi bir işlem yapılmazken, polis ekipleri incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.