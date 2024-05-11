Esenyurt’ta 16 yaşındaki Asrin Ege Özel’in öldürülmesiyle ilgili olayın şüphelisi 2 kişinin siteden kaçtığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerden birisinin yüzünü gizlediği de yer alırken, bir araç içindeki başka şahısların da peşlerinden silah doğrultup gitmeleri dikkat çekti.

Esenyurt’ta bir sitenin dairesinde iddiaya göre 16 yaşındaki Asrin Ege Özel arkadaşlarıyla evde uyuşturucu içerken bir başka arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yaşları küçük 2 şüphelinin siteden tedirgin ve koşarak çıktığı, birisinin ise yüzünü bereyle gizlediği görüldü.

Araçla takip ettiler

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin devamında sitenin önünde araç içinde bekleyen şüphelilerin kaçan şahısların arkasından bakması, araç içinden silah doğrultması ve yine araçla takip etmeleri yer aldı.