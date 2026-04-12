Edinilen bilgiye göre ilk kaza Burhaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Tokay E .(38) yönetimindeki 16 BHU 980 plakalı otomobil ile Ömer A.(17) yönetimindeki 16 BSV 863 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Berat O.(15) yaralandı.

İkinci kaza ise, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Adem K.(21) yönetimindeki 16 BTD 817 plakalı motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Her iki kazada da yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazalarla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ