Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, gerginliğin artması üzerine kısa sürede kavgaya döndü. Tarafların kavgası sırasında diğer aileden biri, otomobiliyle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bunu gören grup, sopalarla araca saldırarak zarar verdi. Aracıyla uzaklaşan sürücünün, kısa süre sonra otomobiliyle tekrar olay yerine gelmesiyle kavga tekrar şiddetlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden grubun, polis ekiplerinin olay yerine geldiğini görünce kaçtığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA