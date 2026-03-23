Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, 'Suçlulara Bayram Yok' sloganıyla Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak gayesiyle il genelinde güvenlik önlemleri aldı. Sorumluluk bölgelerinde 263 tim, 252 araç ve bin 329 personelin katılımıyla toplam bin 489 önleyici ve adli devriye gerçekleştirildi. Yapılan yol kontrolleri ve devriyeler çerçevesinde 24 bin 425 kişinin sorgusu yapılırken, ana arterler ve bağlantı yollarında trafik güvenliği için aralıksız uygulamalar gerçekleştirildi. Ayrıca umuma açık yerler, metruk alanlar ve risk analizine göre belirlenen bölgelerde denetimler yapıldı. Bayram süresince alkollü şekilde çevreye rahatsızlık veren 7 kişi hakkında idari işlem uygulanırken, 3 sürücüye alkollü araç kullanmaktan yasal işlem yapıldı. Trafik kural ihlali yapan 8 araç ve sürücü trafikten men edilirken, toplam 1 milyon 104 bin 965 TL idari para cezası kesildi.

122 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı

Operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 87 şüpheli yakalanırken, bunlardan 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarına yönelik 32 operasyon icra edilirken, 35 şüpheli yakalandı ve 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 29 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, 198 gram bonzai, 4 gram A-M bonzai hammaddesi, 4.126 adet sentetik hap, 371.300 adet boş ve dolu makaron, 40 adet elektronik sigara, 30 adet elektronik sigara likidi, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ve 5 tabanca fişeği yer aldı.