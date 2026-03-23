Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Tokat ekibi Erbaaspor’a 2-1 yenilerek büyük avantajı elinden kaçıran Sultan Su İnegölspor, alınan sonucun ardından Teknik Direktör İsmail Güldüren’le yollarını ayırmıştı.

Takımın başına başarılı Teknik adam Koray Palaz’ı getiren Bordo Beyazlılar, yeni hocasıyla ilk sınavını İskenderunspor’a karşı verecek. Ligde geride kalan 30 haftada 29 maça çıkan Sultan Su İnegölspor, bu maçlarda 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Topladığı 50 puanla Play-Off hattının sadece 2 puan gerisinde yer alan bordo beyazlılar, zorlu İskenderunspor karşına puan ya da puanlar almaya çalışacak.

İSKENDERUNSPOR NASIL BİR TAKIM?

Ligde 30 maça çıkan İskenderunspor ise bu maçlarda 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Topladığı 52 puanla ligde 4. Sırada yer alan ekip, attığı 46 gole karşılık kalesinde 33 gol gördü.

Gökhan Zan’ın teknik direktörlük yaptığı ekipte, 12 golü bulunan Emre Şahin 7 golü bulunan Deniz Erdoğan ve 5 golü bulunan Koray Uzun takımın en etkili oyuncuları arasında yer alıyor. Son 2 maçında berabere kalan ekip, Sultan Su İnegölspor karşısına galibiyet için çıkacak.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. Haftasında İskenderunspor-Sultan Su İnegölspor arasında oynanacak olan lig maçı 24 Mart Salı günü Saat 14.00’de Fuat Tosyalı Stadyumunda oynanacak.