Olay, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir markette gerçekleşti. İddiaya göre, kadın çalışan bir müşteriyle tartışmaya başladı. Müşteri çalışana küfür edince ortam gerildi. Tartışmayı duyan market sorumlusu, kadını işten çıkardı. Kadın çalışan sinir krizi geçirdi. Kendisini sakinleştirmeye çalışanlara da sinirlenen kadın, "Polisi ara", "Hadi döv beni" diyerek bağırmaya başladı. Rafları da deviren kadın, güçlükle sakinleştirilerek marketten çıkarıldı. Yaşanan o anlarda o esnada markette bulunan bir kişinin kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: iha