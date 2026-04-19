Esenyurt'ta kaza yapan şahıs olay yerinden kaçtı. Sürücünün kaçmaya çalıştığını fark eden şahıslar ise otomobile saldırdıkları sırada ezilme tehlikesi atlattı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçmak istedi. O sırada kendisine müdahale etmeye çalışan şahıslar ezilme tehlikesi atlattı. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kazanın ardından olay yerinden kaçmak isteyen sürücüye karşı tarafın saldırdığı, otomobile tekme ve yumruklarla saldıran şahısların ezilme tehlikesi atlattığı anlar yer aldı.