Bir şüpheli komşusuna pompalı tüfekle ateş etmek istedi ancak silah tutukluk yaptı. Şahıs bunun üzerine silahın kabzasıyla komşusunun kafasına vurarak yaraladı. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam 22.30 sularında Esenyurt Pınar Mahallesi 1236’ncı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, altlı üstlü oturan iki aile arasında yüksek ses nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki tarafında yakınlarının dahil olduğu kavga sokağa taştı. Kavga eden şüphelilerden birisi pompalı tüfekle ateş etmek istedi ancak tüfek tutukluk yaptı. Şüpheli bunun üzerine silahın kabzasıyla komşusunun kafasına vurarak yaralanmasına neden oldu. Ardından iki tarafında yakınlarının olay yerine gelmesiyle kavga daha da büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kavga eden tarafları güçlükle ayırdığı görüldü. Silahın kabzasıyla başından yaralanan şüpheli ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Komşuların mahalleye kavgasına dönen tartışması çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi. Görüntülerde, birbirine saldıran komşular ve polis ekiplerinin müdahale etiği anlar yer aldı. Taraflar polisin müdahalesiyle yatıştırılırken konuyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan tarafların yaşadığı sokakta çevik kuvvet polislerinin tedbir aldığı görüldü.