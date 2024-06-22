Zeytinburnu’nda darp ve gasp edilen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, olayı ölen adamın eşinin yeğeninin planladığı iddia edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce yurtdışından gelen 61 yaşındaki Hasan Nur, eşinin yeğeni olan 18 yaşındaki Yimurhan Y.’nın evine geldi. Hasan Nur’un eve girmesiyle birlikte arkasından gelen 3 kişi, 61 yaşındaki adamı darp etmeye başladı. Hasan Nur, aldığı darbelerle yere yığıldı. Yaralanan adamın yeğeni Yimurhan Y., daha sonra olayı ihbar etmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede Hasan Nur’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı eşinin yeğeninin planladığı ortaya çıktı

Gerçekleşen olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayın Hasan Nur’un eşinin yeğeni olan Yimurhan Y. tarafından planladığını belirledi. Çalışmaların ardından aralarında Yimurhan Y.’nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gasp ettikleri paranın bir kısmıyla birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

Olayın yaşandığı sitede oturan Abdülkadir Abdülkerim, “Saat 22.00 civarlarında ben evdeydim. Ambulansların seslerini duydum. Polis araçları da vardı. İnsan toplanmıştı, ne olduğunu tam bilemedim” dedi.

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı incelemenin devam ettiği öğrenildi.