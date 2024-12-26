Mahruki savunmasında, "Asla Türk milletine yanıltıcı bilgi verecek ve yalan söyleyecek bir insan değilim" dedi. Mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlayabilmesi için Cumhuriyet Savcısı’na gönderilmesine karar verdi.

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki’nin, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 15.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Nasuh Mahruki ve avukatları hazır bulundu.

"Tırmanılması en zor ve en yüksek dağlara tırmanarak Türk Bayrağı dikmiş ve dalgalandırmış biriyim"

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Nasuh Mahruki, aylık gelirinin 100- 120 bin lira olduğunu söyledi. Daha sonra savunma yapan Mahruki, kesinlikle yalan bir haber paylaşmadığını belirterek, "Paylaşımlarımın hangisinin yalan olduğu düşünülürse eğer bana söyleyin, ben bunların yalan olmadığını gerek kendimce gerek uzmanlar getirerek ispatlayayım. Benden önce Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı da benzer nitelikte açıklamalar yaptı, ben de onlardan alıntılama yaptım. Asla Türk milletine yanıltıcı bilgi verecek ve yalan söyleyecek bir insan değilim. Tırmanılması en zor ve en yüksek dağlara tırmanarak Türk bayrağı dikmiş ve dalgalandırmış biriyim. AKUT’ta sayısız faydalı çalışmalarım vardır. Türk milletiyle ayrıca böyle özel bir bağım var, Türk milletine yalan söyleyecek biri değilim. Ayrıca paylaşımımla ilgili aynı metni yorum yoluyla paylaşan yüzlerce paylaşıcı oldu. Beraatımı talep ederim" dedi.

Savunmasına devam eden sanık Mahruki, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tanık olarak dinlenilmek üzere davet edilmesini talep etti. Bunun üzerine mahkeme hakimi, bu talebi hangi husus için istediğini sordu. Sanık Mahruki ise, "Sığınmacıların oluşturabileceği sorunlar hakkında dinletmek istiyorum" diye yanıt verdi. Söz konusu talebin reddine karar verilerek duruşmaya devam edildi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mütalaa hazırlanacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, varsa eksik hususların giderilmesine, daha sonra da dosyanın mütalaasını hazırlayabilmesi için Cumhuriyet Savcısı’na gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.