Piknik şöleni şeklinde düzenlenen etkinlikte Posoflular bir araya gelerek hasret giderdi. Birlik ve beraberliğin öne çıktığı programda, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve hemşehrilik bağlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Şenliğe İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın’ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, dernek başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen Posoflular da etkinlikte yer aldı. Program kapsamında Savaş Karataş, seyran ağası seçildi.

İnegöl Posof Çayır Çimen Köyü Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Kurşun, organizasyona katılan konuklara, protokol üyelerine ve destek veren sponsorlara teşekkür etti. Kurşun, birlik ve beraberliğin devam etmesini temenni ederek benzer etkinliklerde yeniden buluşmayı arzuladıklarını ifade etti.