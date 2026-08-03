Olay, Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında 1 kişi aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kavganın ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ