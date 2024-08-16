Tayland'da, 37 yaşındaki Paetongtarn Şinavatra, parlamentoda yapılan oylama sonucunda ülkenin 31. başbakanı olarak seçildi. Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Pheu Thai Partisi ve koalisyon ortaklarının aday gösterdiği Paetongtarn, 319 oyla başbakanlık görevine getirildi. Oylamada 145 milletvekili karşı oy kullanırken, 27 milletvekili çekimser kaldı.

Paetongtarn Şinavatra, Tayland'ın en genç başbakanı olmasının yanı sıra, bu görevi üstlenen Şinavatra ailesinden üçüncü kişi oldu. Anayasa Mahkemesi'nin 14 Ağustos'ta eski Başbakan Srettha Thavisin'i "hukuksuz atama" gerekçesiyle görevden almasının ardından, Pheu Thai Partisi ve koalisyon ortakları, Paetongtarn Şinavatra'yı yeni başbakan adayı olarak göstermişti.

Paetongtarn'ın babası, eski Başbakan Taksin Şinavatra, 2006 yılında bir askeri darbe sonucu görevden uzaklaştırılmıştı.