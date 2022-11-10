Fatih mahallesinde meydana gelen kazada kargo aracının çarptığı kadın yaralandı.

Kaza Fatih Mahallesi Anadolu sokak üzerinde meydana geldi. 16 AJV 38 plakalı kargo kamyoneti park eden sürücü Ali G.(35), kargoyu sahibi Nagihan Y.(50)'ye teslim etti. Kargo aracı sürücü araca yönelip bindiği sırada park halindeki kamyoneti arkasında oyun oynayan çocuğu gören kadın yardıma koştu. Çocuğu kurtaran kadın, geri manevra yapan kargo aracının altında kaldı. Kaza sonucu yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.