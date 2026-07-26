Edinilen bilgiye göre, 21 Temmuz Salı günü Beşiktaş Etiler'de 3 kadının, evlerin kapısını çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol ettikleri yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri takibe aldı. Ekipler, şüphelileri hırsızlık için gittikleri apartmandan başka bir apartmana geçerken yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada daire kapılarının üzerinde bulunan göbek kilitlerini kırmaya yarayan tornavidalar, kurbağacık anahtarlar, plastik kapı açma aparatları ve 1 adet ince tel ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine getirildi. Şüphelilerden M.Ç.'nin 50 suç kaydı bulunduğu, ve 5 ayrı dosyadan arandığı öğrenilirken, diğer şüphelilerden M.Ç.'nin 63 suç kaydığı bulunduğu, öte yandan konut dokunulmazlığını ihlalden 5 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Üçüncü şüpheli N.F.'nin ise daha önceden 92 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA