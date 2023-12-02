Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup kura çekiminde, Türkiye'nin kaderi belirlendi. Ay yıldızlılar, 24 ülkenin mücadele edeceği turnuvaya ikinci torbadan dahil olduğu kura çekiminde F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve play-off C Grubu'ndan gelecek bir takım ile eşleşti.

Play-off maçlarının ardından Türkiye'nin 3. rakibi, Gürcistan, Lüksemburg, Yunanistan veya Kazakistan'dan biri olacak. F Grubu'na düşen Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan altıncı kez milli formayla sahaya çıkacak.

Turnuvadaki ilk maçını 18 Haziran'da Dortmund'da play-off C Grubu'ndan gelecek takımla oynayacak olan Türkiye, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Euro 2024'te ilk 2'ye girmeyi hedefliyor. Almanya'da 14 Haziran'da Münih'te oynanacak açılış maçı ise ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında gerçekleşecek.

Gruptan çıkma mücadelesi veren takımlar arasında, ilk 2 sırayı elde edenlerle en iyi 3. sıradaki takımlardan oluşan 4 ekip, turnuvanın heyecanlı aşaması olan Son 16 Turu'na yükselecek. 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek Euro 2024, futbol tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz anlar sunmaya hazırlanıyor.

İŞTE MAÇ TARİHLERİMİZ

18 HAZİRAN -DORTMUND

Türkiye- Play-off C Grubu

22 HAZİRAN -DORTMUND

Türkiye-Portekiz

26 HAZİRAN -HAMBURG

Türkiye- Çekya