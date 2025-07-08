İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere adliyeden ayrıldı.