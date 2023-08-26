Meydana gelen olayda, kira artışı nedeniyle anlaşmazlık yaşayan ev sahibi Ahmet C., kiracısı Gülendam K. ve oğlu Ferhat K.'yı bıçaklayarak yaraladı. Ardından, yaşanan korkunç olayın seyrini daha da dehşet verici hale getirerek, ailenin köpeklerini öldürdü.

Olayın vuku bulduğu saat 20.00 sularında, Gülendam K. bahçede köpeğiyle gezinirken ev sahibi Ahmet C. ile aralarında kira artışına dair anlaşmazlık başladı. Tartışmanın hızla şiddetlenmesiyle birlikte Ahmet C., bıçak çekerek hem kiracısını hem de yanındaki köpeğini hedef aldı.

Olayın tanığı olan Gülendam K.'nın oğlu Ferhat K., annesine yönelen bu saldırıya karşı koymak için tabanca ile Ahmet C.'ye ateş açtı. Ancak bu karşılıklı saldırı sonucunda Ahmet C. ve Ferhat K. yaralandılar ve hastaneye kaldırıldılar.

Yaşanan bu korkunç olayın ardından, ailenin köpekleri de maalesef hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gülendam K.'yı Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine, Ferhat K.'yı ise Ceyhan Devlet Hastanesine götürdüler.

Ahmet C. ise olay sonrası yakalanarak tedavi altına alındı ve polis gözetiminde tutuldu. Polis, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.