Yaşanan trajik olayda, Selami Şahin adlı bir erkek, Yıldız Çınar isimli bir kadını Hürriyet Caddesi'nde vahşice öldürdükten sonra aynı ilçedeki Meşelik Parkı'nda intihar etti. Kadına yönelik şiddet vakalarının artışı içinde bu son olay da dikkat çekici bir yer tutuyor. Olayın hemen ardından güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde meydana gelen bu korkunç olayda, motosikletle gelen Selami Şahin, Yıldız Çınar'a karşı tabancasını kullanarak saldırdı. Kadının başına isabet eden kurşunlar sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri çaresiz kaldı. Yıldız Çınar'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte olay yerine gelen polis ekipleri, detaylı bir inceleme başlattı. Olayın tanıkları, sağlık ve güvenlik ekiplerine bilgi vererek yardımcı oldular.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Selami Şahin'in durumu ise ağırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şahin'in cesedi, Kocaeli Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili derinlemesine soruşturma devam ediyor.