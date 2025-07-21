Bakırköy Osmaniye Mahallesi Fildamı Sokağı’nda bir sitede yaşayan Gök’ten iki gündür haber alamayan arkadaşları, durumdan endişelenerek evine gitti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Esen Gök’ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Gök’ün vefat haberi ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınan cenaze, memleketi Aydın’ın Nazilli ilçesine götürüldü. Zafer Mahallesi’ndeki Yavuz Selim Camii’ne getirilen cenaze, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Esen Gök, Eğriboyun Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra sevenleri de katıldı. Annesi Şadiye ve babası Yusuf Gök, taziyeleri kabul etti.