Gece saatlerinde yaşanan bir olayda, Zeynel Uğurel (25) adlı genç adamın evinin önünde kimliği belirsiz kişilerle arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Tartışma esnasında Uğurel, silahla vuruldu. Olayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Uğurel'e ilk yardım uyguladıktan sonra, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak tüm çabalara rağmen, Zeynel Uğurel hastanede yapılan müdahalelere cevap vermedi ve sabaha karşı yaşamını yitirdi. Gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Polis ekipleri, Uğurel'in ölümüne neden olan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.