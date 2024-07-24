Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı, Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı ve Haliç Tramvay Hattı entegrasyonuyla İstanbullulara konforlu ulaşım sunacak Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı’nın yapımı başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,2 kilometre hat uzunluğu, 5 istasyon, 7,45 dakika yolculuk süresi (tek yön) olan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı, Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı ve Haliç Tramvay Hattı entegrasyonuyla İstanbullulara konforlu ulaşım sunacak Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı’nın yapımına başlıyor.

2027’de hizmete hazır hale gelecek hat için Bayrampaşa Meydanı, Meydan İstasyonu inşaatı nedeniyle hizmete kapalı olacak.

EYÜPSULTAN-BAYRAMPAŞA TRAMVAY HATTI’NDA SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

2022 / Projeler revize edilerek 25 milyon Euro tasarruf edildi

ŞUBAT 2023 / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hattın fizibilite ve projelerini onayladı.

OCAK 2024 / Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı’na almadı.

MART 2024 / İBB kendi öz kaynakları ile hattın yapım-ihale sürecini başlattı.