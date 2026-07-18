Edinilen bilgilere göre, Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan bir barakadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için çalışma başlattı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.