Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre, satış kapsamında 25 adet Bombardier B-2010 Hafif Raylı Sistem Aracı ile 12 adet Durmazlar çift yönlü tramvay aracı yer alıyor. Araçlar için belirlenen tahmini bedel 4 milyar 398 milyon 674 bin TL + KDV olarak açıklandı.

İHALE 29 TEMMUZ'DA YAPILACAK

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36'ncı maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli belgeleri 28 Temmuz 2026 saat 16.00'ya kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor.

132 MİLYON LİRALIK GEÇİCİ TEMİNAT İSTENİYOR

İhaleye katılacak isteklilerden, tahmini bedelin yüzde 3'üne karşılık gelen 131 milyon 960 bin 220 TL tutarında geçici teminat yatırmaları istenecek.

İhale şartnamesi ise Bursa Büyükşehir Belediyesi İhale Şube Müdürlüğü'nden 5 bin TL karşılığında temin edilebilecek.

PEŞİN YA DA 10 TAKSİTLE ÖDEME İMKÂNI

İhaleyi kazanan yüklenici, satış bedelini peşin ödeyebileceği gibi noter huzurunda yapılacak sözleşme kapsamında en fazla 10 taksitte de ödeme yapabilecek. Taksitli ödemelerde yasal faiz uygulanacağı belirtildi.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi ve başvuru şartlarına Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor.