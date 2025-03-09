Eyüpsultan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir etkinlik düzenledi. Göktürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe başta Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu olmak üzere çok sayıda kadın katılım sağladı. Etkinlikte, komik ve eğlenceli bir kendini keşfediş hikayesi olan ‘Shirley Valentine’ isimli tiyatro oyunu, başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk’un yorumuyla sahnelendi.

Yavrucuk, hayallerini unutmuş bir kadının hikayesine hayat verdi

Yavrucuk, günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine’nin öyküsünü konu alan tek kişilik komedi oyunu ile Göktürklü tiyatro tutkunlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sayısız tiyatro ödülünün sahibi Yavrucuk, Shirley Valentine’nin yönetmenliğini de üstlenirken, aynı zamanda oyundaki tüm karakterleri sahnede tek başına canlandırdı. Tiyatro oyunu izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.