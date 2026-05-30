Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'ye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, tarihi Eski Cami'de bulunan Kabe taşı ile Kabe örtüsünü görmek için camiye akın etti. Vatandaşlar, İslam dünyası için büyük önem taşıyan kutsal emanetleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Osmanlı'nın önemli eserlerinden biri olan Eski Cami'de, Kabe'nin inşasında kullanılan ve 'Rükn-ü Yemani' olarak bilinen kutsal taşın Türkiye'de bulunan 6 parçasından biri yer alıyor. Mihrap duvarında bulunan taş, özellikle bayram tatilinde camiyi ziyaret eden vatandaşların en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı. Camiye ilk kez gelen birçok ziyaretçi, görevlilere Kabe taşının yerini sorarak bilgi aldı.

Kabe örtüsü de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Camide sergilenen ve 1988 yılında Türkiye'ye getirilen saf ipekten Kabe kapı örtüsü de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Yaklaşık 70 kilogram ağırlığında, 6 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki örtü üzerinde Fatiha Suresi başta olmak üzere çeşitli ayetler ve Allah'ın isimleri yer alıyor. Kabe örtüsünün kapı kısmını oluşturan ve 'Burka' olarak adlandırılan bölüm, ziyaretçiler tarafından dikkatle incelendi.

'Gençler ecdadın mirasını yerinde görmeli'

Bayram tatili dolayısıyla İstanbul Üsküdar'dan Edirne'ye gelen Yıldıray Çamlıca, tarihi ve kültürel mirasın genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, 'Bayramlarda sadece tatil bölgelerine gitmek yerine ecdadımızın bizlere bıraktığı eserleri de görmeliyiz. Osmanlı'nın nasıl bir miras bıraktığını yerinde görmek gerekiyor. Edirne başta olmak üzere tarihi şehirleri herkesin ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Özellikle gençler geçmişini bilmeli ve bu mirasa sahip çıkmalı' dedi.

Diğer vatandaşlar da tarihi camide bulunan Kâbe taşı ile Kâbe örtüsünü yakından görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu manevi emanetlerin Edirne'de bulunmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Bayram süresince Eski Cami'yi ziyaret eden çok sayıda vatandaşın, hem ibadet ettiği hem de Kabe taşı ile Kabe örtüsünü yakından görmek için camiyi ziyaret ettiği görüldü.