Eyüpsultan Belediyesi yarıyıl tatiline giren öğrenciler için birbirinden renkli program ve eğlenceli aktivitelerden oluşan bir festival düzenledi.

Gençlerin ve çocukların tatilin keyfini doyasıya çıkarmaları için 21 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Eyüpsultan Sömestir Festivali kapsamında Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi, Eyüppark Alışvermerkezi ve Vialand Alışveriş Merkezi’nde bir dizi etkinlik düzenlendi. Cumartesi ve Pazar günü alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar Hacivat - Karagöz, sihirbaz, jonklör, balon show gösterileri ile eğlenceli dakikalar yaşadı. Yüz boyama ve bileklik yapımı atölye çalışmalarına da katılan çocuklara Eyüpsultan Belediyesi tarafından balon ve boyama kitapları hediye edildi.

Başkan Deniz Köken etkinliklere katıldı

Eyüpsultanlı çocuklar için bu muhteşem festivali hazırlayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Pazar günü Biz Cevahir AVM’de etkinliklerin yapıldığı alanı ziyaret etti. Etkinlikte çocukların eğlencelerine ortak olan Başkan Deniz Köken, tüm çocukların ve ailelerinin yarıyıl tatilini tebrik ederek tüm Eyüpsultanlıları festival kapsamında düzenlenecek aktivitelere katılmaya davet etti.

Çocuklara sürpriz hediyeler

Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlarının da yapıldığı etkinliklerde gönüllerince eğlenen çocuklar, aileleri ile birlikte keyifli bir haftasonu geçirip, karne tatiline mutlu başladı. Festival, yarıyıl tatili süresince liseli gençler için yatılı kamp günleri, buz pisti deneyimi, ücretsiz sinema günleri, Matematik Evi atölyeleri, ebeveyn çocuk atölyeleri, tiyatrolar, basketbol turnuvası, sportif, eğitsel ve sanatsal aktivitelerle devam edecek.

Çocukların, aileleri ile birlikte keyifli hafta sonları geçireceği etkinlikler aşağıdaki adreslerde yapılacak:

Vialand AVM: Yeşilpınar, Şehit Metin Kaya Sokak No: 11/1, Eyüp Park AVM: Akşemsettin, Mustafa Kemal Bulvarı No: 8, Biz Cevahir AVM: Alibeyköy, Vardar Bulvarı No: 11.

Çocuk şenlikleri aşağıdaki tarih ve saatlerde devam edecek:

Vialanda AVM - 27 Ocak’ta saat 15.00’da, Eyüppark AVM 28 Ocak’ta saat 15.00’te, Biz cevahir AVM 3 Şubat’ta saat 15.00’te, Vialand AVM - 4 Şubat’ta saat 15.00’te yapılacak.