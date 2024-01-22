Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yapımı tamamlanan PTT binasına giderek Başmüfettiş Serhat Bozkurt ve personelle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik PTT Başmüfettişliğinin hizmete giren binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Aygöl, hizmet vermeye başlayan binayı gezerken Bilecik Başmüfettişi Serhat Bozkurt tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. PTT binasındaki kargo ve posta bölümlerinde çalışan personelle görüşen ve kendilerine kolaylıklar dileyen Vali Aygöl, işlemler için binada olan vatandaşlarla da sohbet etti.