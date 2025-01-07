Olay, dün saat 16.30 sıralarında Eyüpsultan’da meydana gelmişti. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki Engin Çelik ile Ayşe Çelik arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada Engin Çelik eşi Ayşe Çelik’i araçta silahla vurarak öldürmüştü. Ardından Engin Çelik, cesedi otomobilinin bagajına koyarak ormana götürmeye çalıştığı güzergah üzerinde, rutin trafik denetimi yapan ekiplerin dikkati sayesinde yakalanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli buradaki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Şüpheli Engin Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Kaynak: iha