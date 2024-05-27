Eyüpsultan’da nadide kitaplar ve objeler meraklılarıyla buluştu. Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde düzenlenen Kitap ve Obje Müzayedesi’nde katılımcılar eserlere yoğun ilgi gösterdi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Kitap ve Obje Müzayedesi düzenlendi. Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde düzenlenen müzayede de nadide kitaplar ve objeler meraklılarıyla buluştu. Müzayede Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’in katılımıyla gerçekleşti.

Nadide kitaplardan gramofona

Sahaf Mustafa Demirel ve Kültür İşleri Müdürlüğü personeli Aydın Genç yönetiminde gerçekleşen müzayedede, birçoğunun baskısı kalmamış, değerli ve nadide kitap, dergi gibi basılı eserler yer aldı. Öte yandan, gramofon, radyo, slayt makinesi, taş plak, köstekli saat ve hatıra para gibi farklı türde eski objeler de yer aldı. Kitapseverlerin ve eski eserlere merakı olanların yoğun ilgi gösterdiği müzayedede Başkan Özmen de açık artırmaya sunulan bazı eserlere teklif vererek satın aldı.