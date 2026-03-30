İstanbul Eyüpsultan'a Ayazağa Cendere yolu yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte zorlanırken, araçlar yolda kaldı. Uzun araç kuyrukları oluştu.

Yolda kalan vatandaşlar, '2 saattir bekliyoruz. Geçemedik, çok mağduruz. Tırlar geçebiliyor. Çekiciler çok yüksek paralar istiyor. Bizim aracımız Tofaş, Kartal. Çekiciler 2 bin lira istiyor. 2 bin lira çekim ücreti mi olur. Mağduruz' dedi. Araçları çeken çekici şoförü ise, 'Kemerburgaz göl olmuş. Biz araçları karşıya geçiriyoruz. Vatandaşa yardım ediyoruz' diye konuştu.