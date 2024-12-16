Fatih’te kafede çalışan kadın, kendisine takıntılı olan bir erkek tarafından falçatalı saldırıya uğradı. Şüpheli, olaya müdahale eden bir başka kafe çalışanını da yaraladıktan sonra kendi boğazını kesti.

Olay, dün 15.00’da Mevlanakapı Mahallesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin A. isimli bir adam, takıntılı olduğu öğrenilen A.B. isimli kadının çalıştığı kafeye gitti. Kadını gören Metin A. falçatayla saldırarak göğsünden ve yüzünden yaraladı. Saldırganı durdurmaya çalışan A.N.D. isimli bir kafe çalışanını da omzundan yaralayan şüpheli ardından kendi boğazını kesti.

İkna edilip hastaneye kaldırıldı

Eline aldığı falçatayla çevredekileri tehdit eden Metin A., daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hafif yaralandıkları anlaşılan A.B. ve A.N.D.’de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Şüpheli Metin A.’nın hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polis tarafından gözaltına alınacağı öğrenildi.

“Kadının erkek arkadaşı değilmiş, takıntılı aşıkmış”

Yaşanan olay anını anlatan Ufuk Mütevelli, “Kadının erkek arkadaşı değilmiş, takıntılı aşıkmış. Daha önceden çiçek göndermiş. Abla buradaki çay ocağında çalışıyor. Olay ben çıktıktan 5 dakika sonra oluyor. Olay anını tam görmedim, falçata ile kadının suratını kesmiş. İki, üç defada karın bölgesinden yaralamış. Ben kendi boynunu da derin bir şekilde yaraladığını gördüm. Daha sonra olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan olayda 3 kişi yaralandı” şeklinde konuştu.