Fazla kilolar zararlıdır. Çünkü kanser riskini artırmaktadır. Eğer kilomuzun %5 ile %10 gibi bir miktarında düşüklük sağlarsak ki bunu düşük kalorili gıda alarak veya egzersizleri yaparak sağlayabiliriz. Kanser riskinde belirgin bir düşme olduğunu biliyoruz. Her gün yapılacak egzersizler 30 ile 45 dakika olmalı ki basit bir yürüyüş bile bizde bu enerji tüketimini sağlayabilir. Çocukluk ve gençlik yaşlarında bunun 1 saate kadar çıkarılması önerilmektedir. Fazla kiloları atmak için özellikle bol tahıllı yiyecekleri yememiz, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmemiz önerilmektedir. Bol sıvı almamız, her güne belli miktarda egzersiz katarak hem kalp damar sistemimizde rahatlık sağlamamız hem de kanser riskini azaltmamız mümkün olabilir. Yapılan çalışmalar göstermiş ki, haftanın 3 günü 45 dakikayı aşan egzersiz yapan kadınlarda meme kanseri ve kalın bağırsak kanserleri daha az görülmektedir. Fazla kiloların azalması da bu riski daha da düşürmektedir. O nedenle sağlıklı yaşam için şeker hastalığından kalp damar hastalıklarından korunmak için de egzersizi ve düşük kalorili besinleri almayı yaşamımıza muhakkak sokmalıyız.