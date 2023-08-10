İstanbul’da motosiklet ve scooter kafa kafaya çarpıştı. Scooterda bulunan 2 kişi savrulurken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, 19.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi, Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 AT 7618 plakalı motosiklet ile 13 yaşındaki N.D. ve aynı yaştaki Y.U.'nun bulunduğu scooter kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle skuterda bulunan 2 kişi savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza kaza anında iki kız çocuğunun savrulması ve motosikletin yan yatarak sürüklenmesi görülüyor. Kazanın ardından önce kızların yanına koşan motosiklet sürücüsü, bir süre sonra motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Hafif yaralanan 2 çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

"KIZLAR HAVADA TAKLA ATTI"

Cadde de esnaflık yapan Aydın Sarıkoç, "Şuradan 2 tane kız çocuğu geçti böyle martıyla. Direkt ama hiç sağa sola bakmadan, oradan da motosiklet geliyordu. Tam şurada çarptı. Kızlar tabii bayağı bir havada takla attı, yere düştüler. Ondan sonra motorcu da düştü, motor kaydı. Motorcu motora atladı kaçtı gitti. Tabi ambulans çağırdık, polis çağırdık. Kızlar bayağı yaralandı. Sağlık durumları iyi ama kırıkları vardı. Şimdi onların, onlara binmesi de suç. Çünkü o çocukların kredi kartı yok. O kredi kartı kimin üzerindeyse. Yani buna bir devlet artık bir yasal bir çözüm mü getirecek? Bir şey mi edecek? Burada her gün kaza oluyor. Hastaneye kaldırıldı. 2 tane de ambulans geldi. Ondan sonra öyle bayağı kollarında kafalarında havada takla atıp yere düştüler. Ondan sonra da polis falan geldi. Ambulans geldi. Öyle aldı götürdüler" dedi.

"İŞİN KÖTÜ TARAFI VURAN MOTORCUNUN KAÇMASI"

Olay anını gören esnaf Selahattin Kurt, "Şurada oturuyorduk. Dükkanım şurada esnafım. Dükkan karşımda oturuyorduk. Geçerken bir ses geldi. Martıya çarptı. 2 tane kız çocuğu vardı. Fırladı, hatta kafa üstü buraya düştü. Şu demirin dibine düştüler. Yani Allah'tan ciddi bir şey yoktu. Ambulans çağırdık hemen. Zaten kalabalık geldi. İşin kötü tarafı vuran motorcunun tekrar kaçması. O biraz bizi üzdü" dedi.