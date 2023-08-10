Trendyol, geliştirdiği yenilikçi yapay zeka destekli asistanı AITEN'i, Trendyol Hızlı Market uygulamasının sosyal medya platformları için sunmaya başladı. AITEN, kullanıcılarının en yakın arkadaşı ve rehberi olmayı amaçlayan özel bir asistan olarak karşımıza çıkıyor.

Trendyol'un büyüme ekibi tarafından tasarlanan AITEN, mutfak konularında ipuçları sunmanın yanı sıra tarifler paylaşacak, temizlik konularında öneriler sunacak ve hatta burç yorumlarıyla da ilgi çekecek. AITEN'in geliştirme süreci tamamen yapay zeka teknolojisiyle yönetildi ve etkileyici, öğretici videoları oluşturmak için ChatGPT ve Midjourney gibi uygulamalardan faydalanıldı.

AITEN, 2 Ağustos'ta Trendyol Hızlı Market'in Instagram hesabından yayınlanan bir tanışma videosu ile kullanıcılarına merhaba dedi. Ayrıca, Instagram Hikayeleri'nin "Soru Cevap" özelliğini kullanarak takipçilerinin merak ettiklerini yanıtlıyor. AITEN, pratik ve faydalı ipuçları sunan içeriklerle takipçileriyle etkileşim halinde olacak.

AITEN, yeni pozisyonunu duyurmak amacıyla LinkedIn hesabına da ilan verdi. AITEN'in önerilerine erişmek isteyenler, sosyal medya hesaplarını takip ederek kolayca ulaşabilecekler. Trendyol'un AITEN aracılığıyla kullanıcılara sunacağı bu benzersiz deneyim, yapay zekanın günlük yaşamın farklı alanlarına nasıl entegre edilebileceğine dair ilginç bir örnek olarak dikkat çekiyor.