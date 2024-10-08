Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kılıç, Kayseri'den Yozgat istikametine seyir halindeyken, Boğazlıyan ilçesi Cinli Yokuş mevkiinde 66 ABJ 373 plakalı bir tıra yandan çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kılıç, aracında sıkışarak ağır yaralı bir şekilde kurtarıldı ve Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.